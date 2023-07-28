У Microsoft пока нет своего «ответа» на PS5 Pro

Инсайдер и журналист Джез Корден выпустил материал о проблемах Xbox с «железом», где заодно затронул тему потенциального релиза PS5 Pro.

© Xbox

Корден отметил, что Sony сохраняет за собой преимущество в «гонке» с Xbox в соотношении 2 к 1 — недавно, кстати, стало известно, что продажи PS5 превысили 40 млн. Одной из проблем для Microsoft автор считает Xbox Series S, который «тормозит» развитие X.

На версии S часто представлены худшие (технически) версии игр текущего поколения. К примеру, у Larian как раз возникли проблемы с созданием разделённого экрана Baldur’s Gate III на Xbox Series S.

При этом разработка версий игр для Xbox становится для авторов более дорогой, чем у PlayStation — из-за необходимости создания сразу двух изданий (X и S).

Ещё Корден считает, что Microsoft увлечена облачными технологиями, что отвлекает компанию от вопросов развития самих консолей.

По данным автора, у Microsoft пока нет своего ответа на грядущую версию PS5 Pro — и в ближайшее время его не будет.

При этом ожидается, что версия Pro, о которой рассказывал инсайдер Том Хендерсон, будет мощнее PS5 и Xbox Series X. И Корден предполагает, что выход Pro тоже может негативно сказаться на дальнейшем развитии Xbox, в частности — Xbox Series S.