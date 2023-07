Ratchet & Clank: Rift Apart сравнили на ПК и PS5

Тайтл смотрится на ПК чуть лучше, поскольку на нём лучше текстуры, тени, отражения и дальность прорисовки. По словам создателя видео, некоторые графические ошибки ПК-версии ещё предстоит исправить, однако это более оптимизированная версия, чем та, которая получилась в ремейке The Last of Us.