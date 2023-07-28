Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, июль 2023

Лето перешло далеко за экватор, но расстраиваться не нужно: напротив, крупные релизы года все ближе. А пока все считают дни до релиза Baldur’s Gate III, мы составили подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store на этой неделе отдают две отличные игры, и первая из них — Homeworld Remastered Collection. HD-ремастер одной из лучших космических стратегий всех времен, которая до сих пор не имеет равных по глубине проработки. Гений Homeworld в том, что сражения проходят в трехмерном открытом космосе: игроку необходимо контролировать свой флот по трем осям передвижения, подбирать правильные формации и следить за углами атаки. Игру можно бесплатно забрать до 3 августа.

Steam

Помимо Homeworld в EGS также раздают Severed Steel — пожалуй, один из самых стильных шутеров последних лет. «Матрица», «Джон Уик», Hotline Miami, Max Payne… Severed Steel вобрала в себя самые зрелищные элементы культовых боевиков: от паркура и боевой акробатики до slo-mo. До тех пор, пока игрок двигается, вражеские пули ему не страшны — но двигаться и соображать нужно быстро. Severed Steel тоже бесплатна до 3 августа.

EGS

Миниатюрная королевская битва, где десяток бойцов-фасолек состязаются за очки. Mean Beans отличается от других проектов в жанре немного измененными правилами: вместо того, чтобы перманентно вышибать игроков из матча, каждый фраг и успешная дуэль приносят победные очки.

Steam

Милейшая головоломка про скрытые фигуры, где игроку нужно отыскать сотню кошек, спрятавшихся на улицах Парижа. Cats Hidden in Paris — незамысловатая, но весьма расслабляющая игра, особенно если вам нравятся карандашные рисунки от руки, кошки и парижская романтика.

Steam

Наконец, Eternal Return — необычный взгляд на каноны королевских битв через призму анимешных боевиков. 2.5D-камера, герои со своими способностями, преимуществами и недостатками, командная работа, крафтинг и поединки в духе Smite или Bloodline Champions.