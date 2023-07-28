Минэкономики обсудило с разработчиками законопроект о маркировке игр

Вчера в Минэкономики прошло обсуждение законопроекта о введении маркировки видеоигр. На встрече присутствовали представители отечественной индустрии, среди которых РВИ, VK, Lesta и другие.

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Согласно описанию реализации законопроекта, студии должны сами выдавать играм рейтинг, который затем будет проверяться Роскомнадзором. Судя по всему, проверку маркировки сможет также инициировать любое физическое или юридическое лицо, которое посчитает выданный рейтинг неправильным или найдёт в игре запрещённый в РФ контент.

Добавим, что участникам рынка всё ещё непонятны ни критерии установки маркировки, ни норма, согласно которой дистрибуция определённых игр окажется незаконной.