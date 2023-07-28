Многие плейтестеры уже просто отказываются играть в Skull and Bones

Журналист и инсайдер Том Хендерсон поделился любопытной информацией. По его словам, многие плейтестеры напрочь отказываются играть в многострадальную Skull & Bones.

При этом Хендерсон слышал о хорошем ходе разработки других проектов внутри Ubisoft, в частности о Far Cry 7, Assassin’s Creed Red и проекте Over (Ghost Recon).

А вот Skull and Bones и Beyond Good & Evil 2 инсайдер сравнил с большими камнями на дороге, от которых нужно поскорее избавиться. По его словам, на обе игры тратится слишком много ресурсов.