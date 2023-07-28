Россиянин Miposhka вошел в топ-10 самых богатых киберспортсменов мира

Россиянин Ярослав Miposhka Найдёнов вошёл в топ-10 самых богатых киберспортсменов мира по ходу выступления на Riyadh Masters 2023 в составе Team Spirit. Команда гарантировала себе место в тройке лучших на турнире в Эр-Рияде и заработает минимум $1,7 млн – по $340 тыс. каждому.

© Team Empire

Таким образом, общий заработок Найдёнова за карьеру составит примерно $4,597 млн. Это позволило игроку в Dota 2 подняться на десятую строчку в рейтинге самых богатых киберспортсменов согласно данным портала Esportsearnings.

Ещё трое игроков Team Spirit — россиянин Магомед Collapse Халилов с $4,366 млн, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук с $4,364 млн и Мирослав Mira Колпаков с $4,351 млн расположились в рейтинге на местах с 11-го по 13-е соответственно.