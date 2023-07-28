Дизайнер PS1 раскрыл значение символов на геймпаде консоли
Недавно дизайнер первой PlayStation Тейю Гото дал интервью японскому журналу Famitsu. Во время него Гото раскрыл значение четырёх главных символов консоли: треугольника, квадрата, круга и крестика.
- Треугольник — обозначает точку обзора; дизайнер представлял его головой либо направлением взгляда и придал символу зелёный цвет
- Квадрат — обозначает лист бумаги, а розовый цвет ассоциируется с меню или документами
- Круг и крестик — обозначают принятие решения «да» или «нет», и дизайнер сделал их красным и синим соответственно. Изначально люди думали, что цвета перепутаны местами, и Тейю Гото пришлось объяснять даже руководству, что всё именно так, как он задумал
По словам Тейю Гото, в те времена игровые компании присваивали кнопкам буквы алфавита либо определённый цвет — так выглядели джойстики на Nintendo и Sega. Дизайнер же хотел выбрать нечто более простое для запоминания, поэтому экспериментировал с пиктограммами и различными символами.
В итоге он вывел известную всем геймерам комбинацию из четырёх геометрических фигур, которая используется на геймпадах от консолей Sony по сей день.
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