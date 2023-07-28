Раскрыты детали пятого сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone

Компания Activision раскрыла подробности пятого сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone. Игроков ожидают новые карты, оружие, оперативники, боевой пропуск и много чего ещё.

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Контент пятого сезона: пять новых карт для мультиплеера: Punta Mar, Strike (карта из Call of Duty 4), Lounge, Canal и DRC — Zone 1;

новые режимы: Havoc, Big Capture the Flag, вариации Gunfight и Faceoff 4v4;

новый боевой пропуск;

новая техника для Warzone: MRAP и грязевой байк;

новое оружие: штурмовая винтовка FR Avancer, снайперская винтовка Carrack .300, штурмовая винтовка M13C, пистолет-пулемёт, вторичное оружие и оружие ближнего боя;

шесть новых оперативников: Oz, Graves, Arthur, Mila, Velikan и Mace;

три оперативника с ограниченным сроком: Ники Минаж, Снуп Догг и 21 Savage.

Запуск пятого сезона в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone состоится 2 августа. Во время него пройдёт событие с анонсом следующей части шутера.