Авторы Baldur's Gate 3 пообещали выпустить триквел Divinity: Original Sin
Сегодня руководитель Larian Studios Свен Винке дал интервью журналистам издания IGN. В ходе разговора глава студии заявил, что команда собирается выпустить триквел Divinity: Original Sin.
Правда, Винке не уточнил, когда это произойдёт. По его словам, сейчас все силы разработчиков брошены на подготовку Baldur's Gate 3 к релизу.
Это наша вселенная [имеется в виду Divinity: Original Sin], так что мы непременно вернёмся к ней — обязательно вернёмся. Правда, сначала нужно закончить эту игру [Baldur's Gate 3] и взять перерыв, поскольку нам необходимо перевести дух и собраться с новыми силами.
После выхода игры Larian Studios возьмёт небольшой отдых и переведёт дух, после чего будет принято решение о том, чем заниматься дальше. Напомним, между выходом первой и второй Divinity: Original Sin прошло три года.
Baldur's Gate 3 выйдет на ПК 3 августа, а до PS5 игра доберётся 6 сентября.