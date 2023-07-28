Авторы Baldur's Gate 3 пообещали выпустить триквел Divinity: Original Sin

Это наша вселенная [имеется в виду Divinity: Original Sin], так что мы непременно вернёмся к ней — обязательно вернёмся. Правда, сначала нужно закончить эту игру [Baldur's Gate 3] и взять перерыв, поскольку нам необходимо перевести дух и собраться с новыми силами.