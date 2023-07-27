Перезагрузку Little Big Adventure отменили

В начале 2022 года студия [2.21], состоящая из выходцев из закрытой Adeline Software, объявила о работе над обновлённым и пересозданным приключением героя серии Little Big Adventure. Однако теперь стало известно, что запланированная перезагрузка Twinsen’s Little Big Adventure (2025) не увидит свет.

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Как сообщил глава [2.21], разработчики приняли решение отменить проект. Причиной стало отсутствие интереса издателей. Создать высокобюджетную игру за свой счёт студия не в состоянии, а собрать необходимые по предварительным расчётам 5 миллионов долларов через Kickstarter нереально.

Ранее, как мы помним, студия уже отменила совершенно новую игру с подзаголовком Genesis of the Stellar Entity по той же причине: проект не заинтересовал ни одно крупное издательство.

Отмена проекта неминуемо приведёт к сокращению штата, но его масштаб пока неизвестен. Тем не менее студия продолжает работу над двумя обновлёнными версиями: Twinsen’s Little Big Adventure Remastered и Twinsen’s Little Big Adventure 2 (Twinsen’s Odyssey) Remastered.