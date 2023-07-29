Топ культовых аркадных игр 1980-х

1980-е стали переломным моментом для видеоигровой индустрии. И, в частности, для аркадных автоматов. Некоторые все еще предлагали игрокам состязаться за наивысший результат, все больше разработчиков начинали уделять внимание сюжету, структуре игры и другим деталям. Портал The Gamer рассказал о 10 самых известных аркадных играх того времени.

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Pac-Man

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Оригинальная Pac-Man 1980 года — одна из самых известных игр в истории. Простой лабиринт, где желтый колобок должен был убегать от разноцветных приведений и поедать точки; предельно незамысловатый геймплей, который, тем не менее, не так легко освоить в совершенстве. С момента выхода Pac-Man получил множество продолжений и спин-оффов, но оригинал по-прежнему остается бессмертным.

Donkey Kong

Первая игра во франшизе Mario и не менее важный памятник видеоигровой индустрии. Если Pac-Man постепенно наращивала сложность, то Donkey Kong бросает серьезный вызов игроку прямо с порога: уклоняться от катящихся бочек, взбираясь по высотке, не так-то просто. Кроме того, Donkey Kong заложила основы жанра платформеров — она была, пожалуй, одной из первых игр, где персонаж получил урон от падения с высоты. Хорошо, что следующие игры о Марио отказались от этой затеи.

Galaga

Иногда сиквелы превосходят оригинальные игры, из-за чего первые части серий теряют релевантность. Именно это и произошло в случае Galaga: она получилась настолько лучше Galaxian, что игра до сих пор считается культовой. Если многие проекты эпохи аркадных автоматов сейчас выглядят чересчур примитивными, то Galaga, напротив, отлично сохранилась. Она встречается в залах автоматов ничуть не реже Pac-Man.

Robotron 2084

Robotron 2084 нельзя назвать хитом 1980-х, однако без этой игры мы бы вряд ли увидели рождение жанра twin-stick shooter. Один джойстик аркадного автомата управлял передвижением персонажа, второй — направлением выстрелом. Идея бесконечного боя против орд врагов повлияла на множество современных игр: от Left 4 Dead и Serious Sam до Call of Duty.

Joust

Еще один представитель влиятельной классики. В Joust игрок управляет рыцарем, который ездит верхом на страусе и сбивает противников копьем. Честно говоря, выйди игра в 2023 году, то она наверняка стала бы хитом среди поклонников патигеймов. Joust регулярно получает отсылки в самых разных источников: от «Первому игроку приготовиться» до Balloon Fight.

Marble Madness

Marble Madness, как и Robotron, породила собственный поджанр платформеров. Причем версия для аркадных автоматов до сих пор считается лучшей, т.к. она позволяла контролировать движения шарика при помощи трекбола: стики современных геймпадов слишком чувствительные. Marble Madness была одной из первых игр своего времени, отлично подходивших для скоростного прохождения, и в будущем она стала одним из главных источников вдохновения серии Super Monkey Ball.

Ghosts ‘n Goblins

Ghosts ‘n Goblins завоевала репутацию одной из самых сложных игр для аркадных автоматов. Она абсолютно безжалостна: бравый рыцарь может выдержать всего два удара перед смертью, и игра постоянно спускает на него орды противников. Но при этом Ghosts ‘n Goblins не «читерит» — сложность игры заключается в динамике, механиках передвижения и постоянном напряжении. Графически она тоже выглядела отлично.

Contra

Первая игра серии Contra вышла на аркадных автоматах в 1987 году. Да, порт для NES получился более качественным, но это не мешает аркадной версии быть великолепным боевиком. Традиции жанра run-and-gun, заложенные в Contra, до сих пор вдохновляют нынешних разработчиков — например, авторов нашумевшей Cuphead.

Double Dragon

Знаковый beat-em-up о двух братьях, спасающих девушку из лап бандитской группировки. Double Dragon и по сей день не покидает топы кооперативных игр, т.к. незамысловатые механики и симпатичный пиксель-арт прекрасно сохранились. К сожалению, оригинальная игра страдала от просадок производительности, но благодаря переизданию Double Dragon Trilogy это не проблема.

Final Fight