Авторы Lords of the Fallen показали битвы и мрачный мир в 18 минутах геймплея

Создатели новой Lords of the Fallen представили расширенное геймплейное превью игры на 18 минут.

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Ролевое приключение в жанре «тёмного фэнтези» отправит игрока в эпичный квест, где ему потребуется победить местного демонического бога — Адира.

В ролике создатели показали некоторые локации и пару ранних боссов (с разными стадиями битвы) — в распоряжении у игрока будут как атаки ближнего боя, так и магические заклинания.

Всего есть три магические школы, которые может изучить пользователь — у каждого направления присутствуют свои особенности вроде атак с огнём и тому подобного.

При этом в игре есть и возможность «вытягивать» душу врага, нанося ей мощный урон. Это умение пригодится и для взаимодействия с окружением в отдельных случаях.

Сами потасовки происходят в довольно быстром темпе, поэтому придётся использовать различный тактический подход и уклонения. Если герой потерпит поражение, то у него будет ещё один шанс вернуться к жизни из мира мёртвых.

В процессе исследования мрачной вселенной нужно будет устранять и других противников, которые скрываются за разными углами. Кроме того, пользователь сможет заглядывать в «соседний мир» для поиска скрытых путей и секретов — но тем самым он открывается себя для атак врагов.

Причём некоторые твари в мире мёртвых будут выглядеть ещё более безумно, чем в первом. Зато при необходимости разобраться с противником можно с помощью другого игрока-союзника, которого разрешают призывать.