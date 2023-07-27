Продажи PlayStation 5 превысили 40 миллионов консолей по всему миру

Компания Sony объявила, что на данный момент PlayStation 5 продалась тиражом свыше 40 миллионов консолей по всему миру. Напомним, что об отметке в 30 миллионов было заявлено в январе.

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PlayStation 4 достигла 40 миллионов проданных консолей на 2 месяца быстрее, чем PlayStation 5. На темпе продаж текущего поколения сказалась нехватка компонентов во время пандемии, но теперь производство идёт в полную мощность.

Следующим крупным этапом для PlayStation может стать релиз Marvel’s Spider-Man 2, а также приуроченной к супергеройскому экшену лимитированной консоли — цены на неё утекли в сеть.