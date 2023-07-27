Объявлена дата релиза Monster Hunter Now от авторов Pokemon GO

Capcom и Niantic огласили дату релиза Monster Hunter Now — игра с дополненной реальностью авторов Pokemon GO выйдет 14 сентября.

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Игрокам придётся открыть охоту за монстрами в стиле той же Pokemon Go, то есть используя дополненную реальность в обычном мире. Ранее сообщалось, что сами битвы будут довольно простыми и быстрыми.

Игра должна поддерживать кооператив до 4 человек, а ещё у пользователя будет свой собственный напарник. Кроме того, в местном аналоге PokeStop можно будет приобретать ресурсы.

Сама Monster Hunter Now будет доступна на iOS и Android, а на старте будет включено 13 монстров и несколько видов оружия.