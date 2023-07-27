Авторы The Expanse: A Telltale Series выпустили первый эпизод

Состоялся релиз первого эпизода The Expanse: A Telltale Series. Глава Archer’s Paradox доступна для прохождения на PC, PlayStation и Xbox. Напомним, что каждый из пяти эпизодов будет выходить с периодичностью в две недели.

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На Metacritic версия для PC получила оценку в 78 баллов. Журналист PCGamesN назвал игру возвращением студии Telltale в строй, а также отличной возможностью новичкам ознакомиться со вселенной «Экспансии». Рецензент TheGamer хотел бы получить от игры «большего», но история его действительно увлекла.

Также недавно авторы поделились очередным трейлером. В нём можно полюбоваться графикой игры и даже увидеть космические просторы.