Новую игру про Человека-паука запретили в некоторых странах

Marvel's Spider-Man 2 попала во внимание цензоров ближневосточных стран, что ставит под вопрос релиз игры в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте и не только. Об этом сообщает издание Video Games Chronicle (VGC).

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Журналисты узнали, что геймеры из перечисленных стран начали жаловаться в соцсетях на исчезновение даты релиза игры со страниц Marvel's Spider-Man 2 на региональных сайтах PlayStation. Вместо нее появилась заглушка с текстом «Дата выпуска будет назначена позже».

В VGC предполагают, что отсрочка релиза связана из-за блокировки проекта со стороны местных цензоров. Скорее всего, версию Marvel's Spider-Man 2 для стран Ближнего Востока отправили на доработку, в ходе которой из игры будет вырезан контент, противоречащий местным законам и культурным ценностям.

В VGC не исключают, что релиз новой игры Sony и вовсе может быть отменен в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте. Накануне местные цензоры уже отменили в регионе премьеру мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» из-за демонстрации атрибутики ЛГБТ.