Sony не блокирует создание новых турецких аккаунтов PlayStation на PS5

Днём 27 июля издание «Йети» в «Телеграм» сообщило, что новые турецкие аккаунты PSN перестали создаваться на PS5. Якобы при попытке регистрации появляется непреодолимая ошибка — даже при использовании почты от Google (Gmail).

© Чемпионат.com

СМИ это даже связали с действиями российских провайдеров или с ограничениями со стороны Sony. «Чемпионат» провёл личную проверку и не смог нарваться на ошибку: мы смогли без проблем создать новый аккаунт в турецком PS Store напрямую с PS5 — никаких ошибок или ограничений не встретили.

Поэтому ошибка, о которой сообщают в каналах «Телеграм», явно не связаны с ограничениями со стороны самой Sony — это действительно могут быть проблемы со стороны провайдеров или личные настройки интернета у пользователей.

Свежеиспечённый турецкий аккаунт

Скриншот