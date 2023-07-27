Российская 9Pandas попала в топ-8 Riyadh Masters по Dota 2, выиграв $ 500 тыс

Российский состав 9Pandas по Dota 2 обеспечил себе место в топ-8 лучших команд по итогам Riyadh Masters 2023 с рекордным для коммерческих турниров призовым фондом $ 15 млн.

© Чемпионат.com

В первом раунде нижней сетки пятёрка Алексея Solo Березина уверенно победила европейскую Team Secret под началом опытного Клемента Puppey Иванова. На обеих картах россияне владели преимуществом и почти без ошибок довели дело до победы.

Таким образом, 9Pandas занимает минимум 7–8 место и зарабатывает $ 500 тыс. призовых. Следующий матч команда проведёт завтра в 15:35 — соперником станет Team Aster из Китая.