В World of Tanks вышло крупное обновление

Игроков ждёт красивый тематический ангар, бонусы «Особой поддержки», возможность заработать праздничные контейнеры, множество активностей и акций в игре, а также в социальных сетях.

Сообщается, что в этом году празднование дня рождения «Мира танков» пройдёт под девизом «12+1» и состоится с размахом: всех игроков ждут подарки, различные акции и конкурсы. Часть из них уже стартовала, остальные будут запущены в августе и продлятся целый месяц.