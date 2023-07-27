В рамках проекта PlayStation China Hero анонсировали три игры
Sony провела новое мероприятие в рамках программы PlayStation China Hero, где отбирают перспективные игры разработчиков из Китая — на демонстрации анонсировали три новые игры.
The God Slayer — ролевое приключение от авторов My Time at Sandrock для PS5, где игрокам придётся сражаться с огромными опасными существами.
The Winds Rising — экшн-RPG от авторов F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch. История рассказывает про юную героиню из мирной деревни, которая отправляется в приключение, способное повлиять на судьбу королевства.
Авторы пообещали, что в игре будут увлекательные бои, а ещё — иммерсивный и интересный сюжет. Новинку разрабатывают для PS5, точной даты релиза нет.
Dhaba: Land of Watermarks — ролевая игра от создателей SINNER: Sacrifice for Redemption для PS5. Игроку предстоит взять на себя роль «человекоподобной глиняной куклы», разыскав в древнем городе водные фрагменты и раскрыв секреты местного мира.
В процессе пользователей ждут сражения с опасными монстрами, а нелинейные уровни приключения будут хитро связаны между собой. Точной даты релиза у игры тоже пока нет.