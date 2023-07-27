Blizzard напомнила, за что может забанить в Diablo 4

При этом рискуют попасть под банхаммер не только читеры, но и игроки, которые решили установить простые моды. Blizzard отдельно отметила популярный среди геймеров TurboHUD4, который изначально выходил для Diablo III, а теперь стал доступен и для Diablo 4. Его использование тоже может подставить учётные записи под дисциплинарные взыскания вплоть до окончательной блокировки.