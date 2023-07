Блогер сравнил "карманные" игровые консоли Steam Deck и ASUS ROG Ally

The Last of Us Part I шла с FSR Quality и настройками Low в разрешениях 800p (Steam Deck), 720p (ROG, Turbo Mode) и 1080p (Turbo Mode, Performance Mode). В среднем в этой игре удалось получить 31 к/с (Steam), 37 к/с (ROG, 720p, Turbo Mode), 26 к/с (ROG, 1080p, Turbo Mode), 21 к/с (ROG, 720p, Performance Mode).