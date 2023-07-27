Activision подала в суд на пользователя TikTok из-за рекламы Crash Bandicoot

Activision подала в суд на пользователя TikTok Энтони Фантано из-за мема по Crash Bandicoot, причём первый ранее и сам грозил фирме судом.

© Activision

Фантано в прошлом создал запись с реакцией на другое видео, где кто-то разрезает пиццу на чрезвычайно маленькие куски. В итоге Фантано в ответ на это кричит, что «кусков и так уже достаточно».

Пост разошёлся по сети — на его основе начали делать ремиксы и тому подобное. Однако когда Activision решила использовать момент из видео автора в своём промо-ролике тематических кроссовок по Crash Bandicoot, то Фантано стал угрожать им судом.

Автор потребовал удалить видео и выплатить ему компенсацию — компания убрала запись, но от выплат отказалась, поскольку «крик» Фантано был найден ими в библиотеке «свободных» звуков TikTok. При этом в качестве компенсации автор якобы хотел получить шестизначную сумму.

В ответ Activision сама подала в суд на пользователя, при этом предположив, что в прошлом Фантано уже заключал подобные соглашения с другими компаниями.