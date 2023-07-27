Blizzard показала новый трейлер Overwatch 2 и напомнила о грядущем «Вторжении»

Blizzard представила свежий трейлер Overwatch 2 под названием Heroes Can, посвящённый различным героям игры.

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Вместе с этим разработчики напомнили о грядущем «Вторжении» (Invasion), которое стартует 10 августа. Обновление начнёт новую главу в истории Overwatch 2 вместе с шестым сезоном и принесёт с собой много интересного контента, среди которого: долгожданные сюжетные миссии, новый герой поддержки, новые миссии, полигон и совершенно новый кооперативный режим.

В настоящее же время в Overwatch 2 ещё проходит пятый сезон, который завершается весёлым режимом «Шалости и магия», доступным до 9 августа. А ещё игра скоро выйдет в Steam — 10 августа.