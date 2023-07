Life by You дебютирует в раннем доступе Steam и Epic Store 5 марта 2024 г. Ранее Paradox планировала уложиться к середине сентября нынешнего года.

Советы, полученные от первых игроков, убедили Paradox улучшить графику, интерфейс и доработать геймплей. Life by You подают как конкурентку The Sims с беседами на понятном языке и возможностью прямого управления персонажем.