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В ГД предложили разработать компьютерный симулятор про будни оператора дронов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать в России компьютерную игру-симулятор про будни оператора дронов. Соответствующее предложение он направил на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева, сообщает RT.

В ГД предложили разработать компьютерный симулятор про будни оператора дронов
© m24.ru

По словам парламентария, сферу компьютерных игр следует использовать для воспитания подрастающего поколения, прививания патриотизма и раскрытия необходимых навыков. В идее создания подобной игры он видит возможность популяризации профессии оператора дронов.

"Прошу вас оценить идею о разработке современного компьютерного симулятора-игры про будни оператора дронов. Очевидно, что в будущем стране потребуются специалисты в этой отрасли, а популяризация данной профессии через игру станет лучшей рекламой такой формы служения Родине", – говорится в обращении политика.

Вместе с тем Милонов добавил, что игра должна быть максимально реалистичной. Он предложил потенциальным разработчикам включить в нее фронтовую романтику, основные боевые ситуации, здоровый патриотизм и историзм.

Ранее Владимир Путин заявил, что компьютерные игры являются частью колоссального бизнеса, который обязан помогать людям развиваться, воспитывать общечеловеческие ценности и "не квасной патриотизм". По мнению главы государства, компьютерные игры "должны быть на стыке искусства и образования".