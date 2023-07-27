Обновленная биография Скорпиона в Mortal Kombat 1 разочаровала фанатов
Поклонники Mortal Kombat испытывают смешанные чувства относительно того, что Куай Лян — младший брат Саб-Зиро — станет Скорпионом в Mortal Kombat 1.
В соцсетях разгорелась бурная дискуссия, ведь Скорпион будет совершенно новым персонажем. Многие фанаты настроены негативно к таким изменениям и уже оплакивают Хандзо Хадзаси, к которому они привыкли.
Однако другая часть поклонников франшизы все же хочет посмотреть, как подобные изменения скажутся на сюжете МК1. Они надеются, что кровное родство между Саб-Зиро и Скорпионом хорошо впишется в историю будущего файтинга.
Mortal Kombat 1 выйдет 14 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.