Обновленная биография Скорпиона в Mortal Kombat 1 разочаровала фанатов

В соцсетях разгорелась бурная дискуссия, ведь Скорпион будет совершенно новым персонажем. Многие фанаты настроены негативно к таким изменениям и уже оплакивают Хандзо Хадзаси, к которому они привыкли.

Однако другая часть поклонников франшизы все же хочет посмотреть, как подобные изменения скажутся на сюжете МК1. Они надеются, что кровное родство между Саб-Зиро и Скорпионом хорошо впишется в историю будущего файтинга.