Объявлены бесплатные игры PS Plus на август 2023 года

Sony анонсировала новую подборку бесплатных игр для базового PS Plus на август. Их можно будет забрать с 1 августа по 4 сентября.

У подписчиков PS Plus Essential есть ещё неделя, чтобы забрать подборку игр на июль — туда вошли Call of Duty: Black Ops Cold War, ремастер Alan Wake и Endling: Extinction is Forever. Они доступны для активации до 31 июля.