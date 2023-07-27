Объявлены бесплатные игры PS Plus на август 2023 года
Sony анонсировала новую подборку бесплатных игр для базового PS Plus на август. Их можно будет забрать с 1 августа по 4 сентября.
- PGA Tour 2K23 (PS5, PS4) — симулятор гольфа.
- Dreams (PS4) — игра-платформа, где можно создавать собственные игры и играть в чужие.
- Death's Door (PS5, PS4) — хардкорный экшен.
У подписчиков PS Plus Essential есть ещё неделя, чтобы забрать подборку игр на июль — туда вошли Call of Duty: Black Ops Cold War, ремастер Alan Wake и Endling: Extinction is Forever. Они доступны для активации до 31 июля.
Вдобавок в середине августа подписчики PS Plus Extra получат очередную добавку каталога, но ещё и 29 августа сразу в день релиза они получат доступ к Sea of Stars.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат PlayStation.
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