В Dying Light 2 стартовал кроссовер с «Ходячими мертвецами»
У Dying Light 2: Stay Human стартовал анонсированный ранее кроссовер со вселенной «Ходячих мертвецов» — в честь события появился новый трейлер.
Пользователям предстоит выполнять ежедневные испытания в период с 26 июля по 2 августа, получая в качестве награды обложки комиксов. Если собрать их все, то игрок заработает амулет в виде шляпы Рика Граймса.
Кроме того, в игру добавят сам прикид того же Граймса, а ещё тематическое оружие — вроде биты Нигана или катаны Мишонн.