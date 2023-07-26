В Dying Light 2 стартовал кроссовер с «Ходячими мертвецами»

У Dying Light 2: Stay Human стартовал анонсированный ранее кроссовер со вселенной «Ходячих мертвецов» — в честь события появился новый трейлер.

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Пользователям предстоит выполнять ежедневные испытания в период с 26 июля по 2 августа, получая в качестве награды обложки комиксов. Если собрать их все, то игрок заработает амулет в виде шляпы Рика Граймса.