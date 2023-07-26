Авторы Star Wars Outlaws не вдохновлялись Star Wars 1313

Создатели Star Wars Outlaws признались, что не были вдохновлены знаменитым технодемо Star Wars 1313, которое тоже было посвящено миру криминала во вселенной «Звёздных войн».

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По словам авторов, новинку создавали «с нуля», к тому же они хотели найти свою собственную нишу для игры по популярной вселенной. А заодно и добавить к их видению возможности студий Massive и Palm Studios.

В том же интервью авторы рассказали, что пытались создать тон мира, который был бы одновременно знакомым для вселенной, но отличался своими особенностями. Луна Тошара была, к примеру, вдохновлена Африкой.

При этом в Lucasfilm придерживаются концепции, согласно которой 80% мира должны быть узнаваемыми для игрока, а остальные 20% представляли бы инопланетян и другие фантастические элементы.

Ещё в игре, похоже, появятся довольно глубокие отсылки к истории вселенной, которые будет не так-то легко обнаружить. Авторы, кстати, были рады взяться за период между 5 и 6 фильмами саги, поскольку в нём можно рассказать много интересных историй.