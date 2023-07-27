ESRB предложила "сканировать" лица для защиты детей от видеоигр

Рейтинговое агентство ESRB, определяющее возрастные ограничения для видеоигр в США и Канаде, предложило применять технологию распознавания лиц с целью защиты детей от неподходящего для них контента и ряда онлайн-функций.

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Компания совместно с сервисами для защиты детей в интернете Yoti и SuperAwesome уже разработала соответствующую систему. Она предназначается для определения возраста взрослых, а не детей. Благодаря технологии несовершеннолетние геймеры смогут получать доступ к играм только с согласия родителей или опекунов. При этом, как отмечает издание GamesIndustry.biz, фотографии будут удаляться сразу после верификации.

По заявлению ESRB, система также поможет взрослым контролировать внутриигровые транзакции, которые дети иногда совершают случайно.