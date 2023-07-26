Герои «Футурамы» появилась в Fortnite

В честь возвращения «Футурамы» в бесплатной королевской битве Fortnite стартовала коллаборация мультсериала и игры. Игроки могут приобрести трёх героев культового мультика, а также различные аксессуары.

Доступно два комплекта. В первый набор за 2800 В-баксов входят персонажи Фрай, Лило и Бендер — вместе с ними идут тематические аксессуары на спину. Герои по отдельности продаются за 1500 В-баксов.

Epic Games

Во второй набор за 1800 В-баксов вошли разные аксессуары: эмоция походки Зойдберга (500 В-баксов), тематические кирки (800 В-баксов) и планер в виде корабля «Межгалактического экспресса» (800 В-баксов).

Epic Games

Вдобавок при входе в магазине Fortnite теперь появляется гипножаба — видимо, чтобы пользователь точно что-то купил.