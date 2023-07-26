Авторы CG для Final Fantasy 16 и Street Fighter 6 теперь принадлежат Capcom

Capcom полностью приобрела студию Swordcanes, которая занимается созданием CG-роликов и 3D-графики для различных проектов.

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Компания сотрудничала со студией на паре своих последних крупных новинок вроде Final Fantasy XVI и Street Fighter 6, оставшись довольной результатом работы.

В своём заявлении Capcom отметила, что продолжит изучать потенциальные приобретения в «техническом» секторе, которые помогут фирме с улучшением производства игр.