Sony подняла цену на Ratchet and Clank: Rift Apart в турецком Steam

Как сообщают на DTF, в некоторых регионах Steam выросли цены сразу на несколько игр: на PC-версию Ratchet & Clank: Rift Apart, The Last of Us: Part I и Elden Ring.

Так, грядущая PC-версия Ratchet and Clank: Rift Apart подорожала в Турции — теперь заплатить придётся 1099 лир вместо 599. В этом же регионе выросла цена на The Last of Us: Part 1, с 599 до 1099 лир, которая также подорожала в Китае — с 379 до 414 юаней.