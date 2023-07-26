Ответственные за слив S.T.A.L.K.E.R. 2 показали, как будет выглядеть КПК в игре

Сообщество «Вестник того самого «Сталкера» продолжает делиться информацией о S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl , найденной в ранней версии игры. В этот раз администрация паблика показала, как будет выглядеть КПК.

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Судя по разделам «Журнал», «Заметки» и «Бестиарий», интерфейс нового КПК основан на версии устройства из «Тени Чернобыля». Появление раздела «Улучшения» вызвало неоднозначную реакцию у сообщества, так как раньше ремонт и прокачка оружия производились за пределами экрана КПК.

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А вот так выглядит концепт самого КПК, найденный в файлах слитого билда S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl еще весной.

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