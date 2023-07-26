В списке участников gamescom 2023 нашли Valve и упоминание Half-Life
На Reddit обсуждается неожиданная находка, связанная с серией Half-Life.
Один из пользователей изучил приложение, посвящённое грядущей gamescom 2023, где, судя по всему, можно посмотреть список участников выставки. И среди них была найдена Valve, на странице которой упоминается бренд Half-Life.
Автор оригинального поста не отрицает, что это может быть какая-то ошибка. Отметим, что сама Valve официально не подтверждала своё участие в gamescom 2023, но её можно найти в списке участников на соответствующем сайте.
Теперь игроки гадают: если намёк некий анонс состоится, то что это будет? Одни надеются увидеть продолжение Half-Life: Alyx (2020), а другие — на игру под кодовым названием Citadel, о которой уже давно ходят слухи.
Gamescom 2023 пройдёт в период с 23 по 27 августа с церемонией открытия 22 августа. Выставку посетит много крупных компаний.