В списке участников gamescom 2023 нашли Valve и упоминание Half-Life

На Reddit обсуждается неожиданная находка, связанная с серией Half-Life.

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Один из пользователей изучил приложение, посвящённое грядущей gamescom 2023, где, судя по всему, можно посмотреть список участников выставки. И среди них была найдена Valve, на странице которой упоминается бренд Half-Life.

Автор оригинального поста не отрицает, что это может быть какая-то ошибка. Отметим, что сама Valve официально не подтверждала своё участие в gamescom 2023, но её можно найти в списке участников на соответствующем сайте.

Теперь игроки гадают: если намёк некий анонс состоится, то что это будет? Одни надеются увидеть продолжение Half-Life: Alyx (2020), а другие — на игру под кодовым названием Citadel, о которой уже давно ходят слухи.