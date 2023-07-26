Microsoft рассказала о новых рекордах и успехах Xbox в свежем финансовом отчете

Microsoft представила свежий отчёт, в котором рассказала об относительно высоких финансовых успехах Xbox.

© Microsoft

В четвёртом квартале финансового года, завершившегося 30 июня, выручка от продаж игр увеличилась на 36 млн долларов (на 1%) по сравнению с прошлым аналогичным периодом. Как отмечает аналитик, на играх в этот период компания заработала примерно 3,49 млрд долларов, что среди четвёртых кварталов уступает только показателю 2021 финансового года.

Свежий квартальный доход от контента и услуг Xbox вырос на 5% благодаря третьим сторонам и Xbox Game Pass. При этом доходы от продаж оборудования оказались на 13% меньше.

Глава Microsoft Сатья Наделла сообщил, что в четвёртом квартале также наблюдалось новое рекордное количество активных пользователей в месяц (и активных устройств), а также рекордный процент пользования Game Pass — было наиграно на 22% больше часов по сравнению с прошлым годом (речь всё ещё именно о четвёртых кварталах).