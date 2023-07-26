Легендарный актёр Николас Кейдж прибыл в Dead by Daylight
Создатели Dead by Daylight выпустили главу с легендарным актёром Николасом Кейджем. В состав платного набора также вошла эксклюзивная косметика — пиджак и редкий костюм.
Кейдж — очень талантливый актёр, который с головой погружается в каждую роль. Именно так он и оказался в мире Dead by Daylight: согласился на таинственную роль, зачитал отрывок из сценария «Падение за грань» и нарисовал несколько символов на алтаре.
В арсенале выжившего Николаса Кейджа три новых навыка:
- Драматургия — позволяет ненадолго увеличить скорость преодоления препятствий, после чего активируется один из 4 случайных эффектов;
- Партнёр по сцене — позволяет закричать и ненадолго увидеть ауру убийцы;
- Вот это поворот — раненый Кейдж может перейти в состояние «при смерти», при котором игрок не издаёт звуков и не истекает кровью. После Кейдж получает возможность восстановиться самостоятельно, ненадолго получив эффект «Ослабление».