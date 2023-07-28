Исследование: половина россиян при онлайн-покупках руководствуется отзывами, но не оставляет их

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Mamba лидирует по популярности в России среди дейтинговых сервисов

После ухода Badoo и Tinder из России в рейтинге дейтинговых онлайн-сервисов лидирует приложение Mamba. В июле 2023 года его скачивали 77,6 тыс. раз в неделю, или 27,5% от общего количества. Об этом сообщают &laquo;Ведомости&raquo; со ссылкой на данные Sensor Tower.

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© Sostav.ru

На втором месте по популярности оказался сервис &laquo;ДругВокруг&raquo; (23,9%), за ним идут Tabor (22,2%), &laquo;Мята&raquo; (9,8%) и Pure (7,1%). Для сравнения, в феврале 2022 года на Mamba приходилось13,6% скачиваний, на &laquo;ДругВокруг&raquo; &ndash; 13,3%, на &laquo;Мяту&raquo; &ndash; 11,6%. В июне 2022 года Mamba впервые обогнала Tinder и заняла долю в 22,8% (68 тыс. установок в неделю).

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В среднем рост российских игроков на рынке дейтинговых сервисов по скачиваниям год к году в среднем составил 20&ndash;30%. В настоящее время их ежемесячная аудитория составляет около 7 млн человек, еще около 3 млн пользуются сервисами на десктопах и мобильных версиях сайтов (без установки приложений). В деньгах рынок просел почти в три раза с февраля 2022 года по июль 2023 года - со $417 тыс до $130 тыс. еженедельно.

По собственным данным, аудитория Mamba составляет порядка 70 млн человек. Сервис работает более чем в 50 странах, в том числе в США, Франции, Турции, Израиле, ОАЭ и проч. Доля российских пользователей составляет 70%. По словам представителя компании, рост аудитории связан с уходом основного конкурента&ndash; Tinder. Рост месячной выручки составил 100%.

Эксперты объясняют падение рынка в деньгах тем, что альтернативы Tinder и Badoo чаще всего используют достаточно грубые модели монетизации, вызывающие раздражение и не дающие ожидаемого эффекта. Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов полагает, что компаниям необходимо вкладываться не только в рекламу, но и делать интеграции с другими сервисами и коллаборации с другими брендами.

В конце июня &laquo;ВКонтакте&raquo; запустила отдельное приложение сервиса &laquo;VK Знакомства&raquo;. Помимо основных функций &mdash; поиск партнёра и чат с подсказками для общения &mdash; приложение предлагает ряд платных сервисов. Например, &laquo;суперлайк&raquo; или доступ к именам тех, кто поставил лайк анкете пользователя.