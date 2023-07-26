Исследование Татуина, Джабба Хатт и спидеры — новые детали Star Wars Outlaws

Недавно журналисты издания IGN пообщались с разработчиками Star Wars Outlaws из Ubisoft Massive. В разговоре авторы игры раскрыли много интересных новых деталей.

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Отмечается, что Star Wars Outlaws не станет растянутой ролевой адвенчурой на 200–300 часов. Вместо этого создатели игры хотят предложить геймерам насыщенное приключение, которое каждый сможет пройти в своём темпе.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN.

В мире игры будет несколько планет. К примеру, дизайн луны под названием Тошара вдохновлён пейзажами западно-африканских саванн. Также в Star Wars Outlaws появится Татуин, полностью доступный для исследования.

Размер планет достаточно большой, поэтому Ubisoft Massive ввела наземный транспорт в виде спидеров. Креативный директор Джулиана Герити заявила, что средство передвижения даже поддаётся кастомизации.

Помимо этого, геймеры смогут работать на Джабба Хатта и предать его. Авторы игры заявили, что в Star Wars Outlaws хотят сосредоточиться на раскрытии преступного мира, поскольку в фильмах данному аспекту уделено крайне мало внимания.