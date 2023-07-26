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Сколько новых героев в версии 4.0 для Genshin Impact? Их будет меньше, чем ожидалось

Авторитетный китайский инсайдер ahq рассказал , сколько новых персонажей появится в версии 4.0 в Genshin Impact. Их оказалось меньше, чем ожидалось, исходя из утечек.

Появились подробности о новых героях в версии 4.0 для Genshin Impact
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По словам инсайдера, первая часть сюжетной арки Фонтейна добавит в игру только семнадцать персонажей. Другие анонсированные герои будут появляться в Genshin Impact вплоть до версии 5.0.

Обновления, связанные с Фонтейном, добавят:

  • Линн — 5 звезд редкости, пиро, лук, обновление 4.0.
  • Линетт — 4 звезды редкости, анемо, меч, обновление 4.0.
  • Фреминет — 4 звезды редкости, крио, двуручный меч, обновление 4.0.
  • Ризли — 5 звезд редкости, крио, обновление 4.1.
  • Навилетт — 5 звезд редкости, гидро, возможно обновление 4.1.
  • Фурин — 5 звезд редкости, гидро, возможно обновление 4.2 — это архонт гидро.
  • Арлекино — 5 звезд редкости, пиро, меч.
  • Шарлотта — 4 звезды редкости, крио, катализатор.
  • Далия — 4 звезды редкости, гидро, катализатор.
  • Чиори — 4 звезды редкости.
  • Клоринда
  • Навия
  • Сигевинн
  • Сертис
  • Хранитель облаков
  • Девушка-гот
  • Девушка-мумия

Обновление 4.0, добавляющее Фонтейн в Genshin Impact, выйдет 16 августа 2023 года.