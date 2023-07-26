Появились подробности о новых героях в версии 4.0 для Genshin Impact

Сколько новых героев в версии 4.0 для Genshin Impact? Их будет меньше, чем ожидалось
Авторитетный китайский инсайдер ahq рассказал , сколько новых персонажей появится в версии 4.0 в Genshin Impact. Их оказалось меньше, чем ожидалось, исходя из утечек.
По словам инсайдера, первая часть сюжетной арки Фонтейна добавит в игру только семнадцать персонажей. Другие анонсированные герои будут появляться в Genshin Impact вплоть до версии 5.0.
Обновления, связанные с Фонтейном, добавят:
- Линн — 5 звезд редкости, пиро, лук, обновление 4.0.
- Линетт — 4 звезды редкости, анемо, меч, обновление 4.0.
- Фреминет — 4 звезды редкости, крио, двуручный меч, обновление 4.0.
- Ризли — 5 звезд редкости, крио, обновление 4.1.
- Навилетт — 5 звезд редкости, гидро, возможно обновление 4.1.
- Фурин — 5 звезд редкости, гидро, возможно обновление 4.2 — это архонт гидро.
- Арлекино — 5 звезд редкости, пиро, меч.
- Шарлотта — 4 звезды редкости, крио, катализатор.
- Далия — 4 звезды редкости, гидро, катализатор.
- Чиори — 4 звезды редкости.
- Клоринда
- Навия
- Сигевинн
- Сертис
- Хранитель облаков
- Девушка-гот
- Девушка-мумия
Обновление 4.0, добавляющее Фонтейн в Genshin Impact, выйдет 16 августа 2023 года.