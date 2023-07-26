Появились подробности о новых героях в версии 4.0 для Genshin Impact

Авторитетный китайский инсайдер ahq рассказал , сколько новых персонажей появится в версии 4.0 в Genshin Impact. Их оказалось меньше, чем ожидалось, исходя из утечек.

По словам инсайдера, первая часть сюжетной арки Фонтейна добавит в игру только семнадцать персонажей. Другие анонсированные герои будут появляться в Genshin Impact вплоть до версии 5.0.