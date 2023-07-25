Bethesda показала мультипликационные ролики во вселенной Starfield

Студия Bethesda показала несколько мультипликационных роликов во вселенной Starfield. В цикле The Settled Systems рассказывают о различных героях и переломных моментах в их жизни.

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Первое видео из цикла, Supra Et Ultra, посвящено Кенту. Он обычный пилот-курьер, который стремится жить в одной из самых желанных областей заселённых людьми систем. Присоединившись к университету Vanguard и пробившись в элиту столицы, Кент быстро понимает, что приключения, ожидающие его за пределами планеты — это то, к чему он действительно стремился.

В следующем ролике, Where Hope is Built, речь идёт про Ванну — сироту, которая отчаянно хочет исследовать звёзды. В исполнении мечты мешает то, что её космический корабль разбит. Поиски запчастей проводят её по всему городу, и она сталкивается с неожиданной опасностью, приближаясь к своей мечте.

Последней на данный момент серией стала The Hand that Feeds. Две «уличные крысы» Ада и Харпер зарабатывают на жизнь воровством у богатых посетителей вечеринок в «городе удовольствий». Когда Ада оказывается перед моральной дилеммой, она быстро привлекает внимание всевидящей Ryujin Industries, что открывает перед ней новые захватывающие возможности. Увы, за них придётся заплатить высокую цену.