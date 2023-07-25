Bethesda показала мультипликационные ролики во вселенной Starfield
Студия Bethesda показала несколько мультипликационных роликов во вселенной Starfield. В цикле The Settled Systems рассказывают о различных героях и переломных моментах в их жизни.
Первое видео из цикла, Supra Et Ultra, посвящено Кенту. Он обычный пилот-курьер, который стремится жить в одной из самых желанных областей заселённых людьми систем. Присоединившись к университету Vanguard и пробившись в элиту столицы, Кент быстро понимает, что приключения, ожидающие его за пределами планеты — это то, к чему он действительно стремился.
В следующем ролике, Where Hope is Built, речь идёт про Ванну — сироту, которая отчаянно хочет исследовать звёзды. В исполнении мечты мешает то, что её космический корабль разбит. Поиски запчастей проводят её по всему городу, и она сталкивается с неожиданной опасностью, приближаясь к своей мечте.
Последней на данный момент серией стала The Hand that Feeds. Две «уличные крысы» Ада и Харпер зарабатывают на жизнь воровством у богатых посетителей вечеринок в «городе удовольствий». Когда Ада оказывается перед моральной дилеммой, она быстро привлекает внимание всевидящей Ryujin Industries, что открывает перед ней новые захватывающие возможности. Увы, за них придётся заплатить высокую цену.
Полноценный релиз Starfield состоится 6 сентября на PC и Xbox Series, но обладатели расширенного издания смогут сыграть раньше.