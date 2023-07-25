Авторы Remnant 2 показали релизный трейлер

Remnant 2 уже доступна обладателям расширенного издания, а через несколько часов запустить её смогут и остальные игроки. В честь приближающегося полноценного релиза разработчики решили показать новый трейлер.

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В ролике можно увидеть, как персонажи разных классов жестоко расправляются со своими противниками и путешествуют по мрачным локациям. Узнать подробнее об архетипах Охотника, Медика и Бойца можно в отдельных новостях.

Напомним, что игровой процесс Remnant 2 представляет собой шутер от третьего лица, в котором игрокам предстоит отправиться в фантастические миры и перебить их обитателей. Сделать это можно будет в компании до трёх человек.