Xbox позволит игрокам сопоставлять клавиши клавиатуры с кнопками контроллера

Microsoft готовит новую возможность для игроков на Xbox. Её идея заключается в возможности сопоставить клавиши клавиатуры с кнопками контроллера. Участники Xbox Insider уже могут опробовать функцию в альфа-версии обновления операционной системы.

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В настоящее время функция корректно работает с Xbox Elite Wireless Controller Series 2 и Xbox Adaptive Controller. Приложение Xbox Accessories теперь поддерживает привязку клавиш клавиатуры к этим контроллерам.

Xbox отмечает, что игроки могут сопоставить кнопку контроллера только с одной клавишей, а также с любой комбинацией клавиш-модификаторов (Win, Shift, Ctrl, Alt). Поддержка ввода будет зависеть от игры, поэтому некоторые проекты будут предлагать как полную или частичную реализацию функции, так и её отсутствие.