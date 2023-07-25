Новая игра авторов Back 4 Blood будет напоминать своего предшественника
Создатели кооперативного шутера Back 4 Blood уже работают над новой безымянной игрой, чьё описание напомнило многим предыдущих проект студии Turtle Rock.
Сейчас компания открыла вакансию на должность старшего дизайнера боевой системы. Причём авторам требуется человек, который разбирается в кооперативе, мультиплеере и шутерах от первого лица с элементами ближнего боя.
Идёт ли речь о продолжении Back 4 Blood или это какой-то другой проект со схожими механиками — непонятно.
Впрочем, вряд ли вся эта информация станет большим сюрпризом для пользователей, ведь ранее авторы уже упоминали о планах по новому проекту.
Кроме того, в прошлом феврале они заявили, что для самой Back 4 Blood уже не будут выпускать дополнительных обновлений.
Релиз Back 4 Blood состоялся ещё в октябре 2021 года для консолей и PC, причём шутер успел получить три контентных обновления в целом.