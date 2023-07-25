Новая игра авторов Back 4 Blood будет напоминать своего предшественника

Создатели кооперативного шутера Back 4 Blood уже работают над новой безымянной игрой, чьё описание напомнило многим предыдущих проект студии Turtle Rock.

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Сейчас компания открыла вакансию на должность старшего дизайнера боевой системы. Причём авторам требуется человек, который разбирается в кооперативе, мультиплеере и шутерах от первого лица с элементами ближнего боя.

Идёт ли речь о продолжении Back 4 Blood или это какой-то другой проект со схожими механиками — непонятно.

Впрочем, вряд ли вся эта информация станет большим сюрпризом для пользователей, ведь ранее авторы уже упоминали о планах по новому проекту.

Кроме того, в прошлом феврале они заявили, что для самой Back 4 Blood уже не будут выпускать дополнительных обновлений.