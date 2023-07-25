В Mortat Kombat 1 нужно будет разбивать голову врага в мини-игре

В описании Mortal Kombat 1 с сайта сингапурского рейтингового агентства нашли упоминание жестокой мини-игры, в которой могут принять участие бойцы.

В рамках активности игрокам потребуется уничтожать оторванную голову противника, хотя какие условия требуются для запуска мини-игры — непонятно. Судя по всему, она будет появляться в разных режимах.

Возможно, мини-игра будет напоминать похожую инициативу из Mortal Kombat 2011 года выпуска.