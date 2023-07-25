В Mortat Kombat 1 нужно будет разбивать голову врага в мини-игре
В описании Mortal Kombat 1 с сайта сингапурского рейтингового агентства нашли упоминание жестокой мини-игры, в которой могут принять участие бойцы.
В рамках активности игрокам потребуется уничтожать оторванную голову противника, хотя какие условия требуются для запуска мини-игры — непонятно. Судя по всему, она будет появляться в разных режимах.
Возможно, мини-игра будет напоминать похожую инициативу из Mortal Kombat 2011 года выпуска.
Релиз Mortal Kombat 1 намечен на 19 сентября для PC, PS5 и Xbox Series. Недавно стало известно, что среди гостевых бойцов файтинга появятся Миротворец, Хоумлендер и ОмниМэн — последнего озвучивает Джей Кей Симмонс из оригинального мультсериала «Неуязвимый».