DLC для The Sims 4 обогнало "Зельду" в чарте Британии

Издание Gfk опубликовало данные о розничных продажах видеоигр в Британии в период с 17 по 22 июля. Вышедшая 21 числа Pikmin 4 вырвалась вперёд и обогнала The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и FIFA 23, которые были на первых двух строчках на прошлой неделе.