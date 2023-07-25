Capcom решила провести техобслуживание Street Fighter 6 из-за одного бойца
Вчера в Street Fighter 6 появился Рашид — ранее разработчики показывали ролик с приёмами бойца. Увы, одна из атак персонажа привела Capcom к решению провести в игре техническое обслуживание.
Помимо основных атак, основанных на ветре, Рашид также может сгенерировать полноценное торнадо. Оно оказалось настолько сильным и длительным, что уменьшало здоровье противника вплоть до нокаута.
Разработчики быстро узнали о проблеме и объявили о скором выходе исправления. Сегодня Capcom действительно провела техническое обслуживание, которое продлилось около двух часов.
Файтинг Street Fighter 6 был выпущен по всему миру 2 июня на PC, PlayStation и Xbox. За это время было продано более 2 миллионов копий игры.