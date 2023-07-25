В VK Play теперь можно дарить игры друзьям

На игровой площадке VK Play появилась новая функция. Теперь геймеры могут дарить друг другу игры. По словам представителей VK Play, порадовать близкого человека игрой из каталога платформы стало легче благодаря новой функции.

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Дарить игры теперь можно прямо с их страниц. Как выглядит эта функция, можно посмотреть на скриншоте ниже.

Скриншот

Игру в подарок можно получить двумя способами. При выборе опции «лично» сразу после оплаты вы получаете ссылку на подарок, которую сможете передать другу самостоятельно. Если при покупке вы выбрали «отправить на почту», то после оплаты ссылка автоматически отправится получателю на его электронный адрес в выбранный вами день.