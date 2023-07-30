Гаджеты Nintendo, которые ушли слишком рано

Nintendo — компания с долгой историей, и в ее портфолио найдутся самые разные продукты. Некоторые из них стали крайне успешными и принесли японскому издателю огромную прибыль, другие же… Скажем так, не нашли отклика среди аудитории. Портал SlashGear рассказал о самых примечательных гаджетах Nintendo.

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Power Glove

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Перчатка Power Glove была, пожалуй, одним из самых необычных продуктов Nintendo, опередивших свое время. Она должна была заменить обычные контроллеры, и идея управления играми при помощи жестов в те времена была по-настоящему революционной. Power Glove положила начало множеству разговоров о будущем игровых контроллеров, но, к сожалению, устройство погубила недостаточная поддержка. Nintendo выпустила всего две игры, официально разработанных для перчатки, да и те функционировали кое-как.

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Virtual Boy

Virtual Boy — одновременно и одна из первых попыток реализовать шлем виртуальной реальности, и самый громкий провал в истории Nintendo. Устройство даже не требовало подключения к телевизору: оно показывало игры на черно-красном экране внутри самих очков, что делало Virtual Boy самостоятельной игровой платформой. Но, несмотря на новаторскую идею, продукт с треском провалился в продажах, причем по ряду причин. Очки были крайне дорогими, но при этом, опять же, не получили должной поддержки. Nintendo вскоре после релиза оттянула ресурсы на разработку игр для Nintendo 64, из-за чего Virtual Boy продалась тиражом в 800 000 копий и получила всего 22 проекта.

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R.O.B.

На заре гейминга многие компании пытались привлечь внимание детей, которые тогда составляли костяк целевой аудитории, при помощи всяческих игрушек и необычной периферии. Робот-компаньон R.O.B. — яркий реликт той эпохи. Он действительно представлял собой большого робота, который мог нажимать на кнопки собственного «контроллера», чтобы составить компанию ребенку в кооперативных играх. Nintendo до сих пор включает его во многие свои игры в качестве камео, да и на барахолках за R.O.B. в хорошем состоянии придется заплатить немало денег.

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Super Scope

Super Scope 1992 года — более продвинутый вариант светового пистолета Zapper, который позволял играть в различные шутеры, держа в руках базуки и винтовки. Причем для максимального комфорта устройство нужно было расположить прямо на плече, как реальный гранатомет. Super Scope официально поддерживался 11 играми, но не оправдал финансовых ожиданий Nintendo — продажи контроллера прекратились в 1997-м.

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Nintendo 3DS

Если насчет предыдущих четырех продуктов еще можно поспорить, то возвращение Nintendo 3DS точно стало бы сенсацией. Эта портативная консоль разошлась тиражом почти в 70 млн копий, тогда как продажи игр для платформы достигли 400 млн. Да, после выхода Nintendo Switch она уже далеко не так релевантна, как раньше, но даже закрытие цифрового магазина не мешает Nintendo 3DS оставаться желанным устройством среди коллекционеров.